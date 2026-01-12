Un paseo con historia: 120 personas recorren Alagón

La excursión navideña de paseos saludables se realizó el viernes 12 de diciembre en Alagón, capital de la Comarca Ribera Alta del Ebro. 120 personas de los distintos municipios de la comarca pasaron una buena mañana descubriendo el pasado histórico y cultural de la Villa de Alagón. Desde la organización dan las gracias a Adriana, técnico de Cultura y Turismo, por sus explicaciones llenas de sabiduría y cultura, al Ayuntamiento de Alagón y al párroco por poner sus servicios a disposición, y a Consuelo, enfermera del centro de salud de Alagón, por acompañarlos.