RECURSOS PROPIOS Y DE LA DPZ

Pinseque invierte 1,4 millones en sus calles y parques

Estas ayudas mejorarán la accesibilidad del municipio.

Estas ayudas mejorarán la accesibilidad del municipio. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pinseque

El Ayuntamiento de Pinseque tiene previsto realizar durante el año 2026 inversiones por importe de 1.400.000 euros, entre recursos propios y las ayudas y subvenciones de Diputación de Zaragoza (DPZ).

A través del plan +Provincia de DPZ, se van a destinar 438.000 euros a la urbanización del entorno de las piscinas donde se encuentran las pistas mutideporte al aire libre en la avenida Cortes de Aragón. También hay presupuestados 205.000 euros para asfaltado y arreglo de calles, entre ellas el primer tramo del Camino de Mezalocha, y 107.000 euros para parques infantiles.

A través del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2026 de DPZ, se van a invertir 212.000 euros para la ampliación del edifico polivalente que alberga el consultorio médico y el espacio joven, y 106.000 euros para arreglar la calle de la Luz, que junto con la calle Aragón son las dos únicas de tierra que quedan en Pinseque, y este año por fin va a quedar todo asfaltado.

Y por último, el ayuntamiento va a destinar 250.000 euros de recursos propios para inversiones en las urbanizaciones, diseminados y los tres núcleos de población de Pinseque.

TEMAS

