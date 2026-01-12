RECURSOS PROPIOS Y DE LA DPZ
Pinseque invierte 1,4 millones en sus calles y parques
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Pinseque tiene previsto realizar durante el año 2026 inversiones por importe de 1.400.000 euros, entre recursos propios y las ayudas y subvenciones de Diputación de Zaragoza (DPZ).
A través del plan +Provincia de DPZ, se van a destinar 438.000 euros a la urbanización del entorno de las piscinas donde se encuentran las pistas mutideporte al aire libre en la avenida Cortes de Aragón. También hay presupuestados 205.000 euros para asfaltado y arreglo de calles, entre ellas el primer tramo del Camino de Mezalocha, y 107.000 euros para parques infantiles.
A través del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2026 de DPZ, se van a invertir 212.000 euros para la ampliación del edifico polivalente que alberga el consultorio médico y el espacio joven, y 106.000 euros para arreglar la calle de la Luz, que junto con la calle Aragón son las dos únicas de tierra que quedan en Pinseque, y este año por fin va a quedar todo asfaltado.
Y por último, el ayuntamiento va a destinar 250.000 euros de recursos propios para inversiones en las urbanizaciones, diseminados y los tres núcleos de población de Pinseque.
