CARRERA TRADICIONAL
Varios pueblos despiden el año con la San Silvestre
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
En Alagón se batió el récord de participación con 285 personas entre la carrera y la andada. La prueba volvió a ser solidaria y se recaudaron más de 1.000 euros para FOXG1 España, que el club Running Alagón redondeó hasta 1.100 euros.
En Boquiñeni se realizó la primera Carrera del Turrón el 3 de enero en la que participaron más de 100 vecinos y vecinas del municipio de todas las edades. La actividad se podía hacer andando o corriendo, y al comenzar se hicieron mini carreras para los más pequeños.
En Figueruelas personas de todas las edades recorrieron las calles del municipio ataviadas con originales disfraces, llenando la jornada de color y diversión. Tras la carrera, los asistentes pudieron disfrutar de una chocolatada popular, poniendo el broche final a una actividad ya consolidada en el calendario navideño y pensada para compartir en un ambiente cercano y familiar.
En Gallur la San Silvestre 2025 contó con recorridos urbanos para los mayores y para los más pequeños, dependiendo de la categoría.
En Grisén la San Silvestre se realizó el 28 de diciembre con un recorrido para todos los públicos. Luego se repusieron fuerzas con un chocolate con churros y sorteos para los asistentes en el pabellón. Lo mejor fue que la recaudación de los participantes fue para la asociación FOXG1 España.
En Pedrola también se vivió una tarde llena de deporte, risas y un ambiente inmejorable. Hubo premios a los 3 primeros clasificados en categoría masculina y femenina, y mención especial a los mejores disfraces.
En Pinseque, el último día del año se celebró la XI Quedada Running Pinsequera promovida por el gimnasio, que terminó con un picoteo compartido.
Remolinos despidió el año celebrando una de sus citas más queridas y consolidadas: la 20ª edición de la carrera Sal Silvestre, una jornada festiva que volvió a demostrar el carácter solidario y participativo del municipio. Más de 400 personas se inscribieron en esta edición, en la que se logró recaudar 2.115 euros, que se destinarán íntegramente a contribuir al estudio de la mutación del gen FOXG1 causante de una enfermedad rara que padece Hugo, vecino de Figueruelas. El pequeño participó en la carrera con sus padres y familiares.
En Sobradiel también se celebró una nueva edición de la tradicional carrera popular con premios, disfraces, diversión y espíritu navideño.
En Torres de Berrellén, la Asociación Juan Pablo Bonet organizó la carrera que volvió a reunir a vecinos de todas las edades en una jornada marcada por el deporte, los disfraces y el buen ambiente. Con estas iniciativas, la asociación continúa siendo un pilar fundamental para dinamizar la vida social del pueblo en fechas tan señaladas.
