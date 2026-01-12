Varios pueblos despiden el año con la San Silvestre

En Alagón se batió el récord de participación con 285 personas entre la carrera y la andada. La prueba volvió a ser solidaria y se recaudaron más de 1.000 euros para FOXG1 España, que el club Running Alagón redondeó hasta 1.100 euros.

Pinseque. / SERVICIO ESPECIAL

En Boquiñeni se realizó la primera Carrera del Turrón el 3 de enero en la que participaron más de 100 vecinos y vecinas del municipio de todas las edades. La actividad se podía hacer andando o corriendo, y al comenzar se hicieron mini carreras para los más pequeños.

Remolinos. / SERVICIO ESPECIAL

En Figueruelas personas de todas las edades recorrieron las calles del municipio ataviadas con originales disfraces, llenando la jornada de color y diversión. Tras la carrera, los asistentes pudieron disfrutar de una chocolatada popular, poniendo el broche final a una actividad ya consolidada en el calendario navideño y pensada para compartir en un ambiente cercano y familiar.

Sobradiel. / SERVICIO ESPECIAL

En Gallur la San Silvestre 2025 contó con recorridos urbanos para los mayores y para los más pequeños, dependiendo de la categoría.

Grisén. / SERVICIO ESPECIAL

En Grisén la San Silvestre se realizó el 28 de diciembre con un recorrido para todos los públicos. Luego se repusieron fuerzas con un chocolate con churros y sorteos para los asistentes en el pabellón. Lo mejor fue que la recaudación de los participantes fue para la asociación FOXG1 España.

Pedrola. / SERVICIO ESPECIAL

En Pedrola también se vivió una tarde llena de deporte, risas y un ambiente inmejorable. Hubo premios a los 3 primeros clasificados en categoría masculina y femenina, y mención especial a los mejores disfraces.

Figueruelas. / SERVICIO ESPECIAL

En Pinseque, el último día del año se celebró la XI Quedada Running Pinsequera promovida por el gimnasio, que terminó con un picoteo compartido.

Boquiñeni. / SERVICIO ESPECIAL

Remolinos despidió el año celebrando una de sus citas más queridas y consolidadas: la 20ª edición de la carrera Sal Silvestre, una jornada festiva que volvió a demostrar el carácter solidario y participativo del municipio. Más de 400 personas se inscribieron en esta edición, en la que se logró recaudar 2.115 euros, que se destinarán íntegramente a contribuir al estudio de la mutación del gen FOXG1 causante de una enfermedad rara que padece Hugo, vecino de Figueruelas. El pequeño participó en la carrera con sus padres y familiares.

Gallur. / SERVICIO ESPECIAL

En Sobradiel también se celebró una nueva edición de la tradicional carrera popular con premios, disfraces, diversión y espíritu navideño.

Alagón. / SERVICIO ESPECIAL

En Torres de Berrellén, la Asociación Juan Pablo Bonet organizó la carrera que volvió a reunir a vecinos de todas las edades en una jornada marcada por el deporte, los disfraces y el buen ambiente. Con estas iniciativas, la asociación continúa siendo un pilar fundamental para dinamizar la vida social del pueblo en fechas tan señaladas.