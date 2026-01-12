TROMPETISTA INTERNACIONAL
Rubén Simeó brilla junto a la banda
Isabel Sauco
El relevante trompetista internacional Rubén Simeó, junto a los componentes de la Banda Municipal de Gallur, dirigida por Daniel Pérez Cacho, ofrecían un sensacional concierto en la tarde-noche del domingo 21 de diciembre que nadie olvidará por su magnificencia, intensidad y sonoridad. El pabellón municipal de deportes se llenó de público para disfrutar de este gran evento musical.
Este año el Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Gallur ha sido, si cabe, más extraordinario con la presencia del laureado trompetista internacional Rubén Simó que, junto a los componentes de la banda, interpretó un repertorio ameno, ágil y cercano, con diversas y bellas melodías en un concierto que nadie olvidará. Rubén Simó, Daniel Pérez Cacho y cada uno de los músicos de la banda, hicieron disfrutar a un público entregado que asistió a un concierto histórico en el municipio.
