ACTIVIDADES CULTURALES
Sabor y flamenco en Boquiñeni
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Boquiñeni
La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Boquiñeni realizó el sábado 13 de diciembre un concurso de croquetas y un concierto del grupo Komando Komare.
En el concurso participaron más de 50 personas que aportaron sus croquetas. El jurado estuvo compuesto por representantes de varias asociaciones del municipio, en concreto por las asociaciones Majas de Goya, Cazadores, CD Boquiñeni, Cuando el Río Suena, y Cofradía Virgen del Rosario.
Posteriormente, tuvo lugar el espectáculo de flamenco estrógeno de las artistas Komando Komare, subvencionado por la DPZ, del que todos los vecinos disfrutaron dando cierre a los actos del fin de semana.
- CAF Zaragoza, una fábrica a toda máquina: roza los mil trabajadores con trenes y tranvías para 14 ciudades
- Rompe su silencio la joven secuestrada y torturada en Garrapinillos por su propia familia: 'Estoy convencida de que me iban a matar
- Más valientes que el acero: la crónica del Racing-Real Zaragoza (2-3)
- Rubén Sellés: «Durante 85 minutos ha sido el día más sólido»
- Aragón ya es la segunda comunidad que menos invierte en Cultura
- La Piedra 64, el restaurante que cambió la moda de las hamburguesas por los bocadillos más originales de Zaragoza: “Hago guisos de la abuela entre pan”
- Willy Agada, opción sobre la mesa del Real Zaragoza para ser el 9 de este enero
- El Castillo Palomar, la joya perdida de la arquitectura zaragozana que aún vive en la memoria colectiva