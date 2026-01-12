Sabor y flamenco en Boquiñeni

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Boquiñeni realizó el sábado 13 de diciembre un concurso de croquetas y un concierto del grupo Komando Komare.

Ganadoras del concurso de croquetas. / SERVICIO ESPECIAL

En el concurso participaron más de 50 personas que aportaron sus croquetas. El jurado estuvo compuesto por representantes de varias asociaciones del municipio, en concreto por las asociaciones Majas de Goya, Cazadores, CD Boquiñeni, Cuando el Río Suena, y Cofradía Virgen del Rosario.

Posteriormente, tuvo lugar el espectáculo de flamenco estrógeno de las artistas Komando Komare, subvencionado por la DPZ, del que todos los vecinos disfrutaron dando cierre a los actos del fin de semana.