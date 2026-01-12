VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Suma de prevención e igualdad grupal
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Los Servicios Sociales de la Comarca Ribera Alta del Ebro han consolidado este año el proyecto de intervención grupal con mujeres víctimas de violencia de género trabajando con tres grupos: dos grupos terapéuticos semestrales desde los ámbitos psicológico, social y educativo, y un grupo de trabajo de consolidación y promoción de la igualdad. Estos grupos se dinamizan por profesionales de la comarca: psicóloga, trabajadoras sociales y educadora social. El servicio social comarcal considera que este trabajo es fundamental para la recuperación psicológica y social de todas y cada una las mujeres que participan.
En los grupos de trabajo terapéuticos, las intervenciones se plasman en 10 sesiones, de las cuales 6 se trabajan desde el ámbito psicológico, 1 desde el trabajo social, 1 desde educación social, y se realizan diversas actividades como por ejemplo: formación en protección personal, emociones a través de la danza, arteterapia, debates, salidas culturales, participación en programa de Radio Gallur. Han sido más de 20 mujeres las que han participado en estos programas con alto grado de satisfacción y aprovechamiento.
También se ha afianzado el grupo de trabajo de consolidación y promoción formado por las mujeres que una vez finalizado estos grupos terapéuticos se integran en el mismo. Este grupo mantiene una actividad estable para la creación de red de apoyo mutuo, actividades de ocio y tiempo libre, y cooperación y sensibilización en todas las actividades relacionadas con igualdad comunitaria.
Un ‘scape room’ que salva vidas
El Instituto Aragonés de la Juventud, a través del Servicio Comarcal de Juventud y del Ayuntamiento de Figueruelas, realizó una nueva sesión del escape room móvil temático contra la violencia de género, una actividad que ya tuvo lugar en Alagón con motivo del día internacional contra la violencia de género. Se trata de una experiencia inmersiva que utiliza el juego como herramienta de sensibilización. La actividad se realizó el 19 de diciembre en la Casa de Juventud de Figueruelas, y participaron 25 jóvenes del municipio.
