Torres, epicentro del baloncesto nacional

El pabellón polideportivo de Torres de Berrellén ha sido una de las sedes elegidas por la Federación Aragonesa de Baloncesto para albergar el CESA infantil y cadete de baloncesto, tanto femenino como masculino disputado entre el 3 y el 7 de enero.

A lo largo de cinco días han pasado por la localidad el futuro del básket español, disputándose hasta 26 partidos de selecciones autonómicas. El ambiente en las gradas ha sido muy distendido con afluencia principalmente de familiares de jugadoras y jugadores, pero también con numeroso público que se acercaba a disfrutar de baloncesto de base.

Los visitantes, a pesar del frío que reinaba estos días en la provincia, han quedado maravillados tanto con el municipio como con las instalaciones puestas a disposición de los participantes y acompañantes de este interesante torneo.