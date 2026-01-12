Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ASOCIACIÓN MUSICAL IN ABSENTIA

Torres vibra a ritmo de rock

Músicos y aficionados de distintas partes se reunieron en la cover de Torres de Berrellén.

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Torres de Berrellén

La Asociación Musical In Absentia participó recientemente en la cover multitudinaria celebrada en Torres de Berrellén, una experiencia vibrante que logró subir la temperatura de una fría mañana a ritmo de rock. El evento reunió a músicos y aficionados, creando un ambiente lleno de energía, compañerismo y pasión por la música en directo.

