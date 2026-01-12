NAVIDAD EN REMOLINOS
Tradición, magia e ilusión en estas fechas tan señaladas
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Remolinos organizó una completa programación navideña. El sábado 13 de diciembre, Tinín El Mago ofreció un espectáculo para toda la familia. El martes 23, se realizó la lectura del cuento de La Tronca de Navidad invitando a los más pequeños a conocer la tradición ancestral aragonesa. Después, con la lección aprendida, consiguieron sus chucherías golpeando la madera al grito de «Tronca de navidad caga turrón, si no lo cagas te daré un coscorrón».El 24 Papá Noel llegó al pabellón cargadito de regalos.
Y el 6 de enero se celebró el tradicional Festival de Reyes que este año estuvo ambientado en el programa «Un, dos, tres». Al finalizar, se entregaron los premios del 40º concurso de cuentos navideños que contó con más de 100 participantes.
Por otra parte, el grupo de manualidades de Remolinos ha restaurado este curso las figuras del belén del ayuntamiento. Desde el consistorio les dan las gracias por un trabajo bien hecho.
Concurso de cuentos navideños
Categoría A (8-10 años)
1º premio: Unas navidades muy felices de Rafael Coscolluela y Jorge Pérez de Tauste.
2º premio: Unas navidades calurosas de Martín Moreno y Zakaria El Khadim de Tauste.
Categoría B (11-15 años)
1º premio: Los tres Reyes Magos de Jorge Marco Domínguez de Remolinos.
2º premio: Un adviento con sabor a chuche de Vega Carcas Pérez de Remolinos.
Categoría C (a partir de 16 años)
1º premio: Una Nochebuena diferente de Victoria Sánchez Aranda de Málaga.
2º premio: Ellos están bien de Iván Albarracín de Sant Vicenc dels Horts (Barcelona).
