CENTRO DE LA 3ª EDAD DE BOQUIÑENI
Más actividades y accesibilidad
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Este año, la Concejalía de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Boquiñeni ha destinado la subvención 3ª Edad y Soledad de la DPZ en mejorar y adaptar el centro de la 3ª edad, biblioteca y la realización de actividades para este sector de la población.
En concreto, se ha llevado a cabo la adaptación del centro la 3ª Edad para personas de movilidad reducida, el acondicionamiento y mejora de la sala de planta calle del centro de la 3ª Edad, y la subvención de parte de las actividades destinadas a la 3ª Edad para así evitar el aumento de las tasas de las mismas.
Desde la Concejalía de Cultura se seguirá trabajando para mantener los servicios e instalaciones municipales adaptadas a todos y todas.
