Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motín centro menores JuslibolPresentación fichajes Real ZaragozaPolémica VoxDesahucio ZaragozaCasademont ZaragozaAcoso Vito Quiles Zaragoza
instagramlinkedin

CENTRO DE LA 3ª EDAD DE BOQUIÑENI

Más actividades y accesibilidad

Se ha mejorado la sala de la planta calle del centro.

Se ha mejorado la sala de la planta calle del centro. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Boquiñeni

Este año, la Concejalía de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Boquiñeni ha destinado la subvención 3ª Edad y Soledad de la DPZ en mejorar y adaptar el centro de la 3ª edad, biblioteca y la realización de actividades para este sector de la población.

En concreto, se ha llevado a cabo la adaptación del centro la 3ª Edad para personas de movilidad reducida, el acondicionamiento y mejora de la sala de planta calle del centro de la 3ª Edad, y la subvención de parte de las actividades destinadas a la 3ª Edad para así evitar el aumento de las tasas de las mismas.

Noticias relacionadas

Desde la Concejalía de Cultura se seguirá trabajando para mantener los servicios e instalaciones municipales adaptadas a todos y todas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents