NUEVO LOGOTIPO
El área de Juventud de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro estrena imagen
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Servicio Comarcal de Juventud cuenta con un nuevo logotipo que engloba los diferentes pilares del servicio, y que permite dotar de identidad propia a las diferentes actividades, actuaciones y servicios que se desarrollan desde el año 2024, cuando el Centro Comarcal de Servicios Sociales integró el área de Juventud dentro de su departamento.
Es un logo fresco, dinámico, con entidad, y descriptivo que representa los ámbitos del Servicio Comarcal de Juventud en cuatro figuras diferentes: I/ Información, Brújula/ Orientación, Tres en raya/ Ocio y Tiempo Libre, y Ojo/ Prevención. Este diseño logra transmitir la profesionalidad y la variedad de servicios ofrecidos.
Desde el Servicio de Juventud se espera que poco a poco se vaya conociendo e identificando como parte de la Comarca Ribera Alta del Ebro. Con él se presentarán todas aquellas actividades y servicios que se desarrollen en los diferentes municipios de la comarca, y que tengan como destinatarios a toda la juventud entre los 12 años y los 30 años.
