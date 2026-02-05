Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROGRAMA DEPORTIVO ESCOLAR EN LA RIBERA ALTA DEL EBRO

Atletismo divertido y multideporte para abrir el trimestre

Casi 300 escolares han disfrutado ya de las actividades.

Casi 300 escolares han disfrutado ya de las actividades. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El programa deportivo escolar impulsado por la Comarca de la Ribera Alta del Ebro ha comenzado en este segundo trimestre con las actividades de atletismo divertido y multideporte. Unas actividades por las que ya han pasado los centros educativos de Alagón con un total 290 escolares.

Alumnado de 1º a 4º

A lo largo del mes de febrero y marzo participarán en el programa escolar todo el alumnado de 1º a 4º de Educación Primaria de todos los centros escolares pertenecientes a la Comarca de la Ribera Alta del Ebro.

