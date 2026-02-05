Avanza la renovación del Palacio Condes de Bureta

El Ayuntamiento de Alagón ha comenzado las obras de la tercera fase del proyecto de rehabilitación del Palacio de los Condes de Bureta, que va a ejecutar la empresa adjudicataria, previa licitación, BCO Construcciones y Servicios, por un importe de 362.925 euros.

Los trabajos se centran en las plantas inferiores que se convertirán en una biblioteca. / SERVICIO ESPECIAL

Este proyecto, que a su vez constituye una separata del proyecto general, tiene como objeto completar la rehabilitación de las dos plantas inferiores del edificio, que serán destinadas a biblioteca.

Con anterioridad, se han realizado las obras de carácter estructural, incluida la renovación total de la cubierta, la restauración de las fachadas, la formación de la caja del futuro ascensor, y la restauración y acondicionamiento interior de la planta sótano, todo ello según las propuestas contenidas en el proyecto general.

La urbanización, vallado y ajardinamiento del patio exterior, así como las obras para completar el acondicionamiento de la planta primera y segunda, se contemplarán en una cuarta fase final que se recogerá en una separata posterior del proyecto, constituyendo en sí misma una obra completa independiente.

Edificio

El edificio del antiguo palacio de los Condes de Bureta de Alagón se sitúa en pleno casco histórico de la localidad, donde además de importantes edificios religiosos, existe una notable muestra de arquitectura civil con especial representación de los palacios y casonas tradicionales de los siglos XVI y XVII.

Las calles conservan el estilo medieval de los antiguos barrios históricos, cristiano, musulmán y judío, con trazado sinuoso y abundante construcción en ladrillo.

El edificio se fragmentó en dos fincas independientes, aunque los elementos arquitectónicos más singulares, como son la portada y la bóveda de la escalera, quedaron en la parte del conjunto edificado objeto de esta actuación.

Estilísticamente puede situarse en el momento de la transición del barroco al neoclasicismo producido en la segunda mitad del siglo XVIII, reflejado en los elementos arquitectónicos más singulares que tiene el edificio, como son la portada, la escalera, su espectacular bóveda, y el potente alero de media caña.