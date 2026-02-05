ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
Cabañas reparte los premios del torneo de guiñote
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Cabañas de Ebro celebró el sábado 31 de enero su XVII Torneo de Guiñote, que volvió a ser un éxito de participación con 128 parejas y todas las plazas cubiertas. La competición comenzó por la mañana con una liguilla, y tras una comida para todos los participantes, se jugó la fase eliminatoria.
Los ganadores fueron Fernando Andrés Ruiz y Eduardo Torcal García de Calatayud. Quedaron segundos Gonzalo García Gil y Eduardo Sanjuán Montorio de Ambel; terceros, Juan Luis Vallejo López y Francisco Pérez de Ambel; y cuartos, Alfonso Oliveros López y Ángel José Bertol Oliveros de Figueruelas. El premio de consolación se lo repartieron David Navarro Casanova y Luis Mariano Arcega Abellán de Fuendejalón con Andrés Joven Pinilla y José Antonio Marín de Aniñón.
