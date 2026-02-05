Cabañas reparte los premios del torneo de guiñote

Cabañas de Ebro celebró el sábado 31 de enero su XVII Torneo de Guiñote, que volvió a ser un éxito de participación con 128 parejas y todas las plazas cubiertas. La competición comenzó por la mañana con una liguilla, y tras una comida para todos los participantes, se jugó la fase eliminatoria.

Fernando Andrés Ruiz y Eduardo Torcal García se impusieron en Cabañas. / SERVICIO ESPECIAL

Los ganadores fueron Fernando Andrés Ruiz y Eduardo Torcal García de Calatayud. Quedaron segundos Gonzalo García Gil y Eduardo Sanjuán Montorio de Ambel; terceros, Juan Luis Vallejo López y Francisco Pérez de Ambel; y cuartos, Alfonso Oliveros López y Ángel José Bertol Oliveros de Figueruelas. El premio de consolación se lo repartieron David Navarro Casanova y Luis Mariano Arcega Abellán de Fuendejalón con Andrés Joven Pinilla y José Antonio Marín de Aniñón.