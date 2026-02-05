El Camino Ignaciano se promociona en Fitur

Representantes de la Comarca Ribera Alta del Ebro y sus municipios participaron el jueves 22 de enero en la presentación del proyecto del Camino Ignaciano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Esta iniciativa estratégica combina espiritualidad, patrimonio cultural, naturaleza y desarrollo sostenible a lo largo de un itinerario muy diverso y de gran valor histórico y paisajístico.

Alcalá de Ebro, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Gallur, Luceni, Sobradiel y Torres de Berrellén son miembros de la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano, formada por más de 60 municipios de Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra y el País Vasco con el objetivo de visibilizar el potencial de este recorrido de 650 kilómetros como producto turístico de referencia, tanto a nivel nacional como internacional.

Con el lema Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos, la asociación promueve una nueva experiencia turística desestacionalizada, flexible y diversa, que agrupa activos turísticos de los distintos municipios y en los que trabajará en los próximos años con un Plan de Acción hasta 2029, coincidiendo con el Jubileo.

En el acto se presentó este enfoque de los diez destinos, así como la web del proyecto y los próximos pasos a dar, como son la homogeneización de la señalización, la creación de una marca común y la captación de recursos.

La presentación tuvo lugar en el estand de Turespaña, y contó con la presencia y el apoyo decidido del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Se subrayó que el proyecto no solo se dirige a peregrinos, sino también a viajeros interesados en experiencias auténticas, turismo slow, senderismo, cicloturismo y propuestas culturales ligadas a la reflexión personal y al contacto con el entorno rural.

El Camino Ignaciano recorre los pasos de San Ignacio de Loyola desde su localidad natal, Loyola (Azpeitia, Gipuzkoa), hasta Manresa (Cataluña), ciudad donde escribió sus Ejercicios Espirituales. Atraviesa diversas comunidades autónomas poniendo en valor el rico patrimonio histórico, artístico, paisajístico y gastronómico de los territorios por los que discurre.

La presencia del proyecto del Camino Ignaciano en Fitur refuerza su posicionamiento dentro del mapa de los grandes itinerarios culturales europeos y consolida su proyección como una experiencia turística diferenciadora, capaz de atraer a un público diverso y de generar valor añadido en los destinos que lo integran.

Un recorrido de 650 kilómetros por cinco comunidades El Camino Ignaciano recupera el itinerario que el caballero Ignacio de Loyola recorrió en 1522, desde Loyola (Guipúzcoa), su pueblo natal, hasta Manresa, ciudad donde permaneció 11 meses antes de viajar a Tierra Santa. Manresa se convirtió en el emplazamiento clave en la vida y obra de quien después fue Santo. Es en esta ciudad donde el fundador de la orden de la Compañía de Jesús (Jesuitas) tuvo las experiencias místicas y espirituales que le inspiraron en la redacción de los ‘Ejercicios Espirituales’. El Camino Ignaciano puede visitarse por tramos en un itinerario único de 650 kilómetros, estructurado a partir de una veintena de etapas que unen cinco comunidades autónomas: País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña.