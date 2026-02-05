La Coordinadora de Cofradías de Alagón, con la colaboración del ayuntamiento, ha convocado el concurso del cartel anunciador de la Semana Santa 2026. El plazo de recepción de obras finaliza el lunes 16 de febrero.

La presentación de originales al concurso se realiza en días laborables (excepto sábados) en la Casa de Cultura de Alagón sita en plaza San Antonio 2, en su horario de apertura (teléfono de contacto: 976 611 814). La presentación de las obras se realizará en formato digital y tendrá que incluir la siguiente leyenda: Semana Santa Alagón 2026. Además se debe incluir: Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

Noticias relacionadas

Se concederá un premio de 300 euros a la persona ganadora de la obra elegida para ser el Cartel Anunciador de la Semana Santa de Alagón 2026.