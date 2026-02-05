ASOCIACIÓN ZENÓN ALMAU DE PEDROLA
Emociones y recuerdos en una tarde especial
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Como cada año, la Asociación de Jubilados y Pensionistas Zenón Almau y el Ayuntamiento de Pedrola celebraron el sábado 17 de enero el homenaje a los socios de esta entidad que en el año 2025 cumplieron 90 años.
La junta de Zenón Almau, con su presidenta Vicenta Serrano, la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, y la concejala de Derechos Sociales y del Mayor, Marta García, hicieron entrega a las personas homenajeadas de una placa conmemorativa y un regalo.
Tras la entrega de los obsequios, hubo música a cargo del trio Cumaños, que amenizó la tarde. Posteriormente se obsequió con un vino español a todas las personas presentes.
Fue una tarde especial para los homenajeados y sus familias, que estuvo cargada de ilusión, recuerdos y emociones entre los asistentes.
Homenaje a ocho socios de 90 años
Las nonagenarias y nonagenarios homenajeados fueron: Blas Arpal Solsona, Antonio Garcés Adiego, Isabel Gabas Logroño, Ángel González Magallón, Rosa Placed Marco, Miguel López Marco, Leonardo Gómez Trébol y Alejandrina Lacámara Magallón.
