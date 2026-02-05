PROGRAMACIÓN CULTURAL DE PEDROLA EN FEBRERO
Ensamble Vocal, ‘Mary Poppins’ y ‘Asesinato para dos’, a escena
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pedrola ha programado en febrero tres espectáculos en auditorio municipal. El primero será un concierto de Ensamble Vocal Ribera Alta del Ebro el sábado 7 de febrero a las 19.00 horas.
El coro comarcal se formó a iniciativa de Francisco García Gracia, con el fin de fomentar el gusto al canto en grupo y el tener la posibilidad de pertenecer a un grupo coral en el que se pueden interpretar todo tipo de canciones y músicas. En la actualidad forman parte del grupo personas de varios pueblos de la Ribera Alta del Ebro: Alagón, Pedrola, Gallur, Torres de Berrellén, además de Ejea de los Caballeros y de Zaragoza, y cuentan con un repertorio de más de 40 canciones. En el concierto incluyen un repertorio con polifonía de autores actuales, música aragonesa, spirituals, música del mundo y musicales de actualidad.
El domingo 15 de febrero, a las 17.00 horas, se ofrecerá el espectáculo musical Mary Poppins de la compañía Hijos de la Serendipia, dentro de la III Muestra de Teatro Amateur para Público Infantil de Pedrola Oceános de Calamidades Kids.
Y el sábado 28 de febrero, a las 19.00 horas, tendrá lugar Asesinato para dos de El tío caracoles, un musical de comedia y misterio de Kellen Blair y Joe Kinosian, ingenioso homenaje a las clásicas películas de suspense.
El acceso general a todas las actuaciones es libre, hasta completar aforo. Existe la posibilidad de reserva anticipada de butacas en la Casa de Cultura de Pedrola, a partir del lunes anterior al espectáculo. El precio por reserva es de un euro por butaca, estando permitido un máximo de reserva de cinco butacas por persona.
