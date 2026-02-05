Festejos con sabor popular

Cabañas de Ebro celebró del 22 al 25 de enero sus fiestas en honor a San Ildefonso. Los actos comenzaron el jueves con la comida de la tercera edad, y el pregón a cargo de los quintos del 75, además de la tradicional hoguera. El viernes se celebró la procesión acompañada por la banda de música de Almonacid, y la misa en honor a San Ildefonso, seguida del tradicional vermú amenizado por la orquesta Titanes.

La orquesta Fania actuó el sábado. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado se realizaron los primeros encierros de reses bravas por las calles, además del concurso de comidas y la actuación de la orquesta La Fania. Ya el domingo 25 de enero se celebró el último encierro, seguido de una chocolatada y una actuación final con música de los años 80 y 90.