FIESTAS DE SAN ILDEFONSO EN CABAÑAS DE EBRO
Festejos con sabor popular
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Cabañas de Ebro celebró del 22 al 25 de enero sus fiestas en honor a San Ildefonso. Los actos comenzaron el jueves con la comida de la tercera edad, y el pregón a cargo de los quintos del 75, además de la tradicional hoguera. El viernes se celebró la procesión acompañada por la banda de música de Almonacid, y la misa en honor a San Ildefonso, seguida del tradicional vermú amenizado por la orquesta Titanes.
El sábado se realizaron los primeros encierros de reses bravas por las calles, además del concurso de comidas y la actuación de la orquesta La Fania. Ya el domingo 25 de enero se celebró el último encierro, seguido de una chocolatada y una actuación final con música de los años 80 y 90.
