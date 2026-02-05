Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motín centro menores JuslibolPresentación fichajes Real ZaragozaPolémica VoxDesahucio ZaragozaCasademont ZaragozaAcoso Vito Quiles Zaragoza
instagramlinkedin

CARNAVAL EN PRADILLA DE EBRO

Una fiesta ‘a lo pirata’ cargada de actividades

Cartel del Carnaval de Pradilla de Ebro, el 21 de febrero.

Cartel del Carnaval de Pradilla de Ebro, el 21 de febrero. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pradilla de Ebro

Pradilla de Ebro celebra el carnaval el sábado 21 de febrero. Los actos comienzan a las 17:00 horas, con una concentración en la Plaza Juan Carlos I, seguida de pasacalles hasta el salón cultural, donde se ofrecerá el espectáculo Una de Piratas a cargo de Almozandia Teatro. Al finalizar la animación, se realizará un desfile para elegir el disfraz infantil más original, el mejor grupo y la familia más molona. El premio será un diploma y un vale de 50 euros para canjear en establecimientos locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents