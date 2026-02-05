CARNAVAL EN PRADILLA DE EBRO
Una fiesta ‘a lo pirata’ cargada de actividades
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pradilla de Ebro
Pradilla de Ebro celebra el carnaval el sábado 21 de febrero. Los actos comienzan a las 17:00 horas, con una concentración en la Plaza Juan Carlos I, seguida de pasacalles hasta el salón cultural, donde se ofrecerá el espectáculo Una de Piratas a cargo de Almozandia Teatro. Al finalizar la animación, se realizará un desfile para elegir el disfraz infantil más original, el mejor grupo y la familia más molona. El premio será un diploma y un vale de 50 euros para canjear en establecimientos locales.
- El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio
- ¿Vuelve la mili? Europa se rearma, el debate llega al aula y los alumnos aragoneses opinan
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
- Así se quedó Ramón J. Sender sin Nobel de Literatura: una fuerte discusión con Cela y la frialdad de la Academia
- El exjugador del Casademont Zaragoza que anuncia su retirada a los 32 años
- Un grupo empresarial de tres inversores ofrece 150.000 euros para comprar el Zaragoza CFF