Una fiesta ‘a lo pirata’ cargada de actividades

Pradilla de Ebro celebra el carnaval el sábado 21 de febrero. Los actos comienzan a las 17:00 horas, con una concentración en la Plaza Juan Carlos I, seguida de pasacalles hasta el salón cultural, donde se ofrecerá el espectáculo Una de Piratas a cargo de Almozandia Teatro. Al finalizar la animación, se realizará un desfile para elegir el disfraz infantil más original, el mejor grupo y la familia más molona. El premio será un diploma y un vale de 50 euros para canjear en establecimientos locales.