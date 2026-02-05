PROGRAMA EXPERIENCIAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Finaliza el curso de formación en instalaciones solares fotovoltaicas en la Ribera Alta del Ebro
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Comarca Ribera Alta del Ebro realizó el martes 3 de febrero la clausura del Programa Experiencial de Empleo y Formación Rialebro Sostenible 2024, subvencionado por el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y el Fondo Social Europeo Plus Aragón 2021-2027.
En el programa han participado 10 personas entre los 16 y 30 años, que han obtenido el certificado de profesionalidad de nivel II ENAE0108 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, además de realizar prácticas en alternancia de montaje y mantenimiento de dos instalaciones solares fotovoltaicas en Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro.
El director del programa experiencial, Luis Alberto Abad, dio las gracias al Inaem y a la Comarca de la Ribera Alta del Ebro por poner en marcha este tipo de proyectos que dan la oportunidad a los jóvenes para desarrollarse personal y profesionalmente y les forma en una profesión con una gran demanda laboral en los tiempos actuales. También destacó el esfuerzo y dedicación del alumnado, y les animó sentirse orgullosos de lo realizado, y a aprovechar la oportunidad que tienen ahora con esta formación.
José Luis Algás, director provincial del Inaem, señaló que llevan muchos años trabajando con la Comarca Ribera Alta del Ebro en proyectos innovadores como éste. También agradeció el trabajo del alumnado y les alentó a aprovechar esta experiencia para poder conseguir un trabajo.
Por su parte, José Miguel Achón, presidente de la Comarca Ribera Alta del Ebro, dio las gracias al Inaem, a los ayuntamientos colaboradores, y al alumnado, por participar en un proyecto que está siendo un éxito, ya que en el primer programa de energías renovables que realizó la comarca hubo problemas para conseguir gente, y para el próximo que va a comenzar este año hay más de 200 candidatos. Además, alabó el gran trabajo de los alumnos y señaló que están suficientemente preparados para el mercado laboral.
El nuevo programa arranca en febrero
Hay que recordar que el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) ha concedido a la Comarca Ribera Alta del Ebro el Programa Experiencial TándEM de Empleo y Formación, específico para personas menores de treinta años, Rialebro Sostenible 2025. El proyecto está subvencionado por Inaem y por el Programa Fondo Social Europeo Plus Aragón 2021-2027, y tiene previsto su inicio el 18 de febrero del 2026.
En el programa se va a impartir el certificado de profesionalidad de nivel II ENAE0108 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, además de realizar prácticas en alternancia de montaje y mantenimiento de dos instalaciones solares fotovoltaicas.
