La Fuente de las Mujeres de Alagón se repinta

El Ayuntamiento de Alagón ha finalizado la cuarta fase del proyecto de rehabilitación de la Fuente de las Mujeres, que tiene como objetivo recuperar y dignificar este paraje natural emblemático de la localidad. En esta actuación, la brigada municipal ha saneado y pintado todo el mobiliario y equipamiento municipal, tanto el ya existente, como el de nueva instalación. La quinta y última fase está programada para este mes de febrero.

El consistorio recuerda que el mantenimiento y conservación de nuestros parajes naturales es responsabilidad de todos.