INSTALACIÓN DE MINIPUNTOS DE RECICLAJE
Gallur apuesta por una correcta gestión de los residuos domésticos
Isabel Sauco
El Ayuntamiento de Gallur ha instalado tres minipuntos de reciclaje para facilitar el depósito de pequeños residuos domésticos. Su función es facilitar a los vecinos la correcta gestión y depósito de pequeños residuos domésticos que aunque se generan en poca cantidad pueden llegar a ser contaminantes y tóxicos si no reciben el tratamiento adecuado.
Los minipuntos están organizados en módulos con compartimentos independientes, en los que se pueden depositar residuos domésticos como: CD’s y DVD’s, tóner y cartuchos de tinta, pequeños aparatos eléctricos y electrodomésticos (planchas, batidoras), así como pilas, baterías, acumuladores, bombillas, entre otros.
Las instalaciones están adaptadas para personas con movilidad reducida, contando con accesos laterales que facilitan su uso, garantizando que todas los vecinos procedan a reciclar de forma cómoda y segura.
La alcaldesa de Gallur, Mª Pilar Capdevila, expresa que «Gallur refuerza su compromiso con el reciclaje, y continúa avanzando en materia de sostenibilidad y gestión responsable de residuos gracias a la instalación de estos tres minipuntos limpios, que se suman a los diferentes puntos de reciclaje, al punto limpio móvil y al servicio de recogida de enseres voluminosos ya existentes». Y añade que «con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Gallur reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la salud pública y la economía circular, promoviendo hábitos responsables, y un municipio más limpio y sostenible».
DÓNDE ESTÁN
Los minipuntos se ubican en:
• Camino Real (junto al edificio de Telefónica)
• Pasaje de la Casa de Cultura
• Calle Magallón
- El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio
- ¿Vuelve la mili? Europa se rearma, el debate llega al aula y los alumnos aragoneses opinan
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
- Así se quedó Ramón J. Sender sin Nobel de Literatura: una fuerte discusión con Cela y la frialdad de la Academia
- El exjugador del Casademont Zaragoza que anuncia su retirada a los 32 años
- Un grupo empresarial de tres inversores ofrece 150.000 euros para comprar el Zaragoza CFF