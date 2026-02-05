Gallur apuesta por una correcta gestión de los residuos domésticos

El Ayuntamiento de Gallur ha instalado tres minipuntos de reciclaje para facilitar el depósito de pequeños residuos domésticos. Su función es facilitar a los vecinos la correcta gestión y depósito de pequeños residuos domésticos que aunque se generan en poca cantidad pueden llegar a ser contaminantes y tóxicos si no reciben el tratamiento adecuado.

Los minipuntos están organizados en módulos con compartimentos independientes, en los que se pueden depositar residuos domésticos como: CD’s y DVD’s, tóner y cartuchos de tinta, pequeños aparatos eléctricos y electrodomésticos (planchas, batidoras), así como pilas, baterías, acumuladores, bombillas, entre otros.

Las instalaciones están adaptadas para personas con movilidad reducida, contando con accesos laterales que facilitan su uso, garantizando que todas los vecinos procedan a reciclar de forma cómoda y segura.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Gallur, Mª Pilar Capdevila, expresa que «Gallur refuerza su compromiso con el reciclaje, y continúa avanzando en materia de sostenibilidad y gestión responsable de residuos gracias a la instalación de estos tres minipuntos limpios, que se suman a los diferentes puntos de reciclaje, al punto limpio móvil y al servicio de recogida de enseres voluminosos ya existentes». Y añade que «con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Gallur reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la salud pública y la economía circular, promoviendo hábitos responsables, y un municipio más limpio y sostenible».