Gallur rinde homenaje al belenista Ángel Vidal Sevil

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Gallur acogió del 19 de diciembre al 30 de enero una exposición homenaje al belenista gallurano Ángel Vidal Sevil.

Durante décadas, Ángel Vidal Sevil estuvo realizando el Belén de Navidad en la Bodega del Canal. Más de 200 metros cuadrados de belén que cada año cambiaba su paisaje. Distintos parajes y lugares del municipio eran plasmados con una destreza inigualable a imagen y semejanza de los originales.

Su desarrollo era un trabajo artesanal que Ángel realizaba durante todo el año para cuando llegase el momento de montar el belén estuviera dispuesto. Los diseños, la idea original del próximo belén, la identidad del mismo… todo lo tenía perfectamente estructurado. El mes de octubre era el arranque de la construcción. Cables, arena, pala, agua, yeso, corcho… eran algunos de los muchos materiales que de forma ordenada iba utilizando el belenista.

Ángel estuvo entregado durante toda su existencia a ésta que era su pasión. Abrió las puertas del patio de su casa mostrando su belén en distintas décadas. Posteriormente, desde el año 2004 hasta el 2019, el belén de Ángel Vidal Sevil era protagonista en la sala de exposiciones de la Bodega del Canal. Una visita que nadie quería perderse, siendo admirado por todos.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gallur le quiso rendir un homenaje en fechas tan señaladas. Cuatro años después de su fallecimiento, su figura fue recordada mediante una exposición en la que se demuestra el quehacer y la valía de Ángel durante toda su trayectoria, a través de documentos gráficos aportados mediante la colaboración de la familia Sevil Marco, medios de comunicación municipales del Ayuntamiento de Gallur, Miguel Agóiz y Armando Arcega.