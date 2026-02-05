El grappling llega hasta el pabellón de Torres de Berrellén

La Federación Aragonesa de Luchas Olímpicas y Deportes Asociados celebró el pasado 21 de enero, en el pabellón polideportivo de Torres de Berrellén, el Campeonato de Aragón de Grappling y Grappling GI. El grappling es una disciplina de agarre que combina técnicas de la lucha, el judo y el jiu-jitsu brasileño. Su objetivo es controlar y someter al adversario mediante derribos y llaves, pero sin golpes. Es una modalidad estratégica que requiere precisión técnica y resistencia física, y las victorias se logran por puntos o por sumisión.

El grampling es una disciplina de lucha de agarre. / SERVICIO ESPECIAL

Además, aprovechando el campeonato, la Federación, en colaboración con el club de lucha de la localidad, Wretsling Team Torres de Berrellén, organizó por la mañana un entrenamiento en conjunto con todos los clubs de Zaragoza. Tanto los participantes como los organizadores quedaron encantados con las instalaciones del municipio torresino.

Al finalizar los campeonatos, se procedió a la entrega de trofeos, tanto a nivel individual, para las diferentes categorías, como a nivel de clubes y la Federación hizo entrega de un pequeño reconocimiento al Ayuntamiento de Torres de Berrellén por su colaboración en el evento.