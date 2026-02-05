Juegos y talleres creativos impulsan la participación

La casa de juventud y la biblioteca de Luceni organizaron en enero las habituales actividades infantiles y juveniles.

Los más pequeños disfrutaron de la actividad ‘Piou Piou’. / SERVICIO ESPECIAL

Los sábados la actividad se centró en la Casa de Juventud con su triple propuesta: Zona Peque, Ludoteca y Zona Joven a disfrutar de los talleres programados para este mes. Los peques realizaron Comunicación entre agentes con una ruleta tipo Pasapalabra; Pulseras de identidad con la creación de pulseras personalizadas; y Misión en Toronto, Canadá, donde desarrollaron unos atrapasueños muy chulos, mientras los jóvenes jugaron con Hamma Beads y también realizaron Pulseras de identidad.

Por su parte, la biblioteca municipal de Luceni continuó con la Tarde de Juegos de los jueves con tres sesiones para reanudar la actividad tras las vacaciones. Virus!, Piou Piou y Colors Tower fueron los juegos protagonistas con una gran participación de los peques como suele ser costumbre.

También se pudo disfrutar de la exposición de los trabajos participantes en el XVII Concurso de Tarjetas de Navidad organizado por la biblioteca municipal en colaboración con el colegio de la localidad, y cuyos premios se entregaron en el Festival de Bailes de Navidad que tuvo lugar el sábado 3 de enero en el Pabellón José Soria de Luceni.