El maratón abre el plazo para inscribirse

El XXXVI Maratón de Fútbol Sala Villa de Pedrola, uno de los torneos más importantes de Aragón, se celebrará este año del jueves 2 al domingo 5 de abril y repartirá 9.000 euros en premios.

El plazo de inscripción para los equipos estará abierto hasta al martes 24 de marzo, o hasta completar las 32 plazas disponibles.

La cuota de inscripción incluye, además, reportaje fotográfico profesional durante el torneo, camiseta oficial para todos los participantes y seguro de accidentes, ofreciendo así un valor añadido a todos los equipos inscritos.

Una vez finalizado el plazo de inscripción y elaborado el primer borrador del organigrama del campeonato con los equipos confirmados, se llevará a cabo el sorteo de grupos el día 27 de marzo a las 18.30 horas en las instalaciones deportivas de Pedrola. El acto será abierto al público y servirá como presentación oficial de los equipos participantes.

Un año más, todos los partidos del torneo serán retransmitidos en directo a través del canal de YouTube oficial del evento, y desde las semifinales se contará con comentaristas y repeticiones en tiempo real, ofreciendo una experiencia completa tanto para el público presente como para quienes sigan el maratón desde casa.

Además, esta edición contará con varias novedades que por el momento no pueden desvelarse, pero que harán del XXXVI Maratón de Fútbol Sala Villa de Pedrola una experiencia aún más especial. Todas ellas se irán anunciando progresivamente a través del nuevo canal oficial de Instagram @maratonpedrola. Este año será especialmente importante seguir las redes sociales del evento, ya que se dará un gran protagonismo a su perfil de Instagram, donde se publicarán noticias, sorpresas y actualizaciones del torneo. Por ello, se recomienda seguir el canal de Instagram @maratonpedrola a quienes no quieran perderse nada del evento.

Noticias relacionadas

El maratón comenzará, en caso de completarse los 32 equipos, el jueves 2 de abril a las 11.00 horas. Todos los equipos disputarán la fase de grupos, dando paso posteriormente a los cruces desde dieciseisavos de final en eliminatoria directa. En caso de no completarse el cupo de equipos, la organización comunicará con antelación la hora definitiva de inicio del torneo.