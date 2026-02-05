REHABILITACIÓN
Nueva inversión en el edificio de la calle Damas en Alagón
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alagón
El Ayuntamiento de Alagón ha comenzado la segunda fase de las obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio municipal situado en la calle Damas, 7. El objetivo de la actuación es redimir el centro histórico del municipio, en este caso poniendo en valor un inmueble edificio que linda con el ayuntamiento y el centro cívico.
La obra está financiada parcialmente por la Diputación de Zaragoza, y ha sido adjudicada, previa licitación, a la empresa local Sofí Obras y Construcciones, por un importe de 98.615 euros.
