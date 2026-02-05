Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REHABILITACIÓN

Nueva inversión en el edificio de la calle Damas en Alagón

En la segunda fase se invierten más de 98.000 euros.

En la segunda fase se invierten más de 98.000 euros.

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Ayuntamiento de Alagón ha comenzado la segunda fase de las obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio municipal situado en la calle Damas, 7. El objetivo de la actuación es redimir el centro histórico del municipio, en este caso poniendo en valor un inmueble edificio que linda con el ayuntamiento y el centro cívico.

La obra está financiada parcialmente por la Diputación de Zaragoza, y ha sido adjudicada, previa licitación, a la empresa local Sofí Obras y Construcciones, por un importe de 98.615 euros.

