Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motín centro menores JuslibolPresentación fichajes Real ZaragozaPolémica VoxDesahucio ZaragozaCasademont ZaragozaAcoso Vito Quiles Zaragoza
instagramlinkedin

SUBVENCIONADAS POR LA DGA

Paños visita las mejoras de la zona de Torremata en Alagón

La directora general recorrió la zona industrial.

La directora general recorrió la zona industrial. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

María del Mar Paños, directora general de Promoción Industrial del Gobierno de Aragón, visitó Alagón el pasado viernes 30 de enero para comprobar la reciente actuación de mejora, pavimentación, realizada en la zona industrial de Torremata, con un presupuesto total de 199.999 euros, subvencionado en un 50% por el Eecutivo autonómico.

El Ayuntamiento de Alagón y el Gobierno de Aragón se han comprometido a explorar nuevas inversiones en las áreas industriales del municipio en este año 2026, ya que potenciar el tejido industrial es un eje estratégico del equipo de Gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents