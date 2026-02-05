Paños visita las mejoras de la zona de Torremata en Alagón

María del Mar Paños, directora general de Promoción Industrial del Gobierno de Aragón, visitó Alagón el pasado viernes 30 de enero para comprobar la reciente actuación de mejora, pavimentación, realizada en la zona industrial de Torremata, con un presupuesto total de 199.999 euros, subvencionado en un 50% por el Eecutivo autonómico.

El Ayuntamiento de Alagón y el Gobierno de Aragón se han comprometido a explorar nuevas inversiones en las áreas industriales del municipio en este año 2026, ya que potenciar el tejido industrial es un eje estratégico del equipo de Gobierno.