Pedrola celebrará el Carnaval el sábado 21

Pedrola vivirá su Carnaval el sábado 21 de febrero con un amplio programa de actividades. La celebración arrancará a las 17.30 horas con actos para todos los públicos, y se alargará hasta las 5 de la madrugada con la fiesta nocturna del Pabellón ’81.

El programa comenzará con una concentración de disfraces a las 17.30 horas en la plaza de España. A las 18.00 horas, se realizará el pregón de Carnaval 2026 a cargo de Las Furbies, ganadoras del mejor disfraz del carnaval 2025, seguido de un pasacalles musical desde la plaza de España hasta el Pabellón ’81, y tardeo con Dj Charly Vi hasta las 20.00 horas. A las 19.30 horas habrá un desfile infantil de disfraces en el Pabellón ‘81.

A las 20.00 horas, comenzará un tardeo carnavalero en el Pabellón ‘81 con Nerea Lucky Dj hasta las 23.00 horas, en el que a las 20.30 horas se hará la entrega de premios a los mejores disfraces. El jurado será anónimo y empezará a evaluar los disfraces desde la concentración en la Plaza de España. El primer premio será de 200 euros y nombramiento de pregonero y pregoneras del Carnaval 2027, el segundo premio de 150 euros, y el tercer premio de 100 euros.

A las 21.00 horas, se celebrará una cena popular de bocadillo de bacon con queso en la zona del Pabellón ‘81. Los tickets estarán a la venta en la Casa de Cultura hasta el 17 de febrero al precio de 3 euros.

Y a las 23.00 horas, comenzará la fiesta de carnaval en el Pabellón ‘81 con los Dj’s David M y Sergio PM hasta las 5.00 horas.