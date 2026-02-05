DISFRACES, CENA POPULAR Y FIESTA
Pedrola celebrará el Carnaval el sábado 21
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pedrola vivirá su Carnaval el sábado 21 de febrero con un amplio programa de actividades. La celebración arrancará a las 17.30 horas con actos para todos los públicos, y se alargará hasta las 5 de la madrugada con la fiesta nocturna del Pabellón ’81.
El programa comenzará con una concentración de disfraces a las 17.30 horas en la plaza de España. A las 18.00 horas, se realizará el pregón de Carnaval 2026 a cargo de Las Furbies, ganadoras del mejor disfraz del carnaval 2025, seguido de un pasacalles musical desde la plaza de España hasta el Pabellón ’81, y tardeo con Dj Charly Vi hasta las 20.00 horas. A las 19.30 horas habrá un desfile infantil de disfraces en el Pabellón ‘81.
A las 20.00 horas, comenzará un tardeo carnavalero en el Pabellón ‘81 con Nerea Lucky Dj hasta las 23.00 horas, en el que a las 20.30 horas se hará la entrega de premios a los mejores disfraces. El jurado será anónimo y empezará a evaluar los disfraces desde la concentración en la Plaza de España. El primer premio será de 200 euros y nombramiento de pregonero y pregoneras del Carnaval 2027, el segundo premio de 150 euros, y el tercer premio de 100 euros.
A las 21.00 horas, se celebrará una cena popular de bocadillo de bacon con queso en la zona del Pabellón ‘81. Los tickets estarán a la venta en la Casa de Cultura hasta el 17 de febrero al precio de 3 euros.
Y a las 23.00 horas, comenzará la fiesta de carnaval en el Pabellón ‘81 con los Dj’s David M y Sergio PM hasta las 5.00 horas.
