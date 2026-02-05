PLAN ‘+ PROVINCIA’
Pinseque mejora los parques infantiles
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pinseque
El Ayuntamiento de Pinseque va a realizar una intervención en todos los parques infantiles de la localidad que será financiada con 107.000 euros a través del plan + Provincia de la Diputación de Zaragoza.
La actuación va a consistir en una mejora integral de todos los parques infantiles con elementos innovadores y materiales de máxima calidad que garanticen la seguridad de los usuarios.
De esta forma el consistorio sigue apostando por los parques infantiles, en los que la localidad es todo un referente en la zona. Con esta actuación además se mejora la seguridad para garantizar el bienestar de las familias y promover la convivencia en un entorno seguro y atractivo.
