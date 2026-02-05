Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pinseque mejora los parques infantiles

Recreación de cómo va a quedar el juego infantil del parque José Manuel Tornos, del barrio de Planillas.

Recreación de cómo va a quedar el juego infantil del parque José Manuel Tornos, del barrio de Planillas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pinseque

El Ayuntamiento de Pinseque va a realizar una intervención en todos los parques infantiles de la localidad que será financiada con 107.000 euros a través del plan + Provincia de la Diputación de Zaragoza.

La actuación va a consistir en una mejora integral de todos los parques infantiles con elementos innovadores y materiales de máxima calidad que garanticen la seguridad de los usuarios.

De esta forma el consistorio sigue apostando por los parques infantiles, en los que la localidad es todo un referente en la zona. Con esta actuación además se mejora la seguridad para garantizar el bienestar de las familias y promover la convivencia en un entorno seguro y atractivo.

