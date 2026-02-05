Pradilla da el pistoletazo de salida al Circuito de Carreras

El Circuito de Carreras Comarca Ribera Alta del Ebro 2026 comienza el domingo 22 de febrero en Pradilla de Ebro con la XIII Carrera de Los Diques del Ebro. Una prueba con un recorrido de 9,7 kilómetros que también incluirá carrera popular, pruebas escolares y un pequecircuito.

Esta será la primera de las ocho carreras con las que contará el circuito comarcal con ocho localidades diferentes que se adhieren a este gran evento deportivo, que cada año suma más participantes. De febrero y hasta el mes de junio, Pradilla de Ebro, Grisén, Pinseque, Sobradiel, Figueruelas, Torres de Berrellén, Alagón y Luceni serán escenario de estas citas deportivas.