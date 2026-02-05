Pradilla de Ebro celebra San Sebastián por todo lo alto

Pradilla de Ebro celebró en enero sus fiestas en honor a San Sebastián con una alta participación en todos los actos. La programación comenzó con el pregón a cargo de Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente del grupo Henneo y destacado referente del ámbito de la comunicación.

El 2o de enero se interpretó el dance local en la plaza. / SERVICIO ESPECIAL

También hubo espacio para los cuentos y la animación infantil con actividades como La vuelta al mundo en cinco cuentos, Tatos Clown, y la animación de Hamelyn.

Fernando de Yarza fue el encargado de dar el pregón. / SERVICIO ESPECIAL

Tampoco faltaron las vacas por las calles, y las sesiones de baile con actuaciones como el grupo Rumbo Tijuana, la orquesta Titanes y el grupo de versiones Los Brindis.

Animación para los más pequeños. / SERVICIO ESPECIAL

Además, el lunes 19 de enero hubo migas para todos organizadas y patrocinadas por la Asociación de Jubilados y Pensionistas San Sebastián, y se celebró la tradicional comida de la vaca, seguida del concierto del trío Tal Kual.

Noticias relacionadas

Los vecinos se reunieron en la ya tradicional comida de la vaca. / SERVICIO ESPECIAL

Y , por último, el martes 20 de enero se celebró la procesión en honor a San Sebastián con los danzantes, la misa tocada y cantada por la rondalla de Pradilla, y la representación del tradicional dance local en la Plaza Juan Carlos I.