MÚSICA, BAILE Y ANIMACIÓN INFANTIL
Pradilla de Ebro celebra San Sebastián por todo lo alto
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pradilla de Ebro celebró en enero sus fiestas en honor a San Sebastián con una alta participación en todos los actos. La programación comenzó con el pregón a cargo de Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente del grupo Henneo y destacado referente del ámbito de la comunicación.
También hubo espacio para los cuentos y la animación infantil con actividades como La vuelta al mundo en cinco cuentos, Tatos Clown, y la animación de Hamelyn.
Tampoco faltaron las vacas por las calles, y las sesiones de baile con actuaciones como el grupo Rumbo Tijuana, la orquesta Titanes y el grupo de versiones Los Brindis.
Además, el lunes 19 de enero hubo migas para todos organizadas y patrocinadas por la Asociación de Jubilados y Pensionistas San Sebastián, y se celebró la tradicional comida de la vaca, seguida del concierto del trío Tal Kual.
Y , por último, el martes 20 de enero se celebró la procesión en honor a San Sebastián con los danzantes, la misa tocada y cantada por la rondalla de Pradilla, y la representación del tradicional dance local en la Plaza Juan Carlos I.
