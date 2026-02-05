Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRAS 23 AÑOS

El rastrillo solidario del Padre Abel se despide en su actual formato

Homenaje de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado a las voluntarias del rastrillo solidario de Torres de Berrellén en 2022.

Rastrillo Solidario

Torres de Berrellén

Tras 23 años y con mucho dolor, el Rastrillo Solidario del Padre Abel de Torres de Berrellén ha llegado a su fin, al menos en el actual formato, en el que se trabajaba y elaboraban todo tipo de artículos durante el año para terminar en diciembre con una doble jornada solidaría en el pabellón multiusos, para obtener un dinero que luego se ha ido donando a múltiples entidades benéficas a lo largo de todos estos años.

No tenemos relevo generacional y es una pena que después de tanto esfuerzo y de tan buena labor social que se ha hecho a favor de los más vulnerables, y aunque nuestra intención es seguir, en la medida de nuestras posibilidades, ayudando a la gente más necesitada, tendrá que ser de otra manera.

Queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento a la gente de Torres, porque a pesar de nuestro trabajo, sin vuestra solidaridad y vuestra colaboración, esto no habría sido posible, demostrando la generosidad y la unión que nuestro pueblo siente cuando se trata de ayudar a los demás.

Desde el Rastrillo Solidario del Padre Abel agradecemos el apoyo del ayuntamiento durante todos estos años.

Las donaciones del Rastrillo Solidario durante 2025

2.600 euros Misión del Padre Abel y los hermanos frailes de Belén en Honduras.

2.000 euros Fundación Ángela.

2.000 euros Cruz Roja Alagón.

1.000 euros Casa Palestina en Zaragoza

500 euros Hermandad del Refugio, proyecto ‘Gota de Leche’

