Un recorrido por la historia de los toros en Gallur

La Asociación de Mujeres María Domínguez ha publicado un libro sobre la historia de los toros en Gallur que estaba sumido en el olvido. Han tenido que pasar 25 años para que la obra, escrita por el periodista taurino Benjamín Bentura, pueda finalmente ver la luz. Encargada por José Luis Zalaya, alcalde de Gallur (1993-2003), y diputado provincial (1988-2007), ha podido ser publicada ahora gracias a la iniciativa de la asociación de mujeres.

La escritura del libro La Villa de Gallur y los Toros forma parte del conjunto de cinco documentos de recopilación histórica de la cultura y sociedad local que a principios de los años 2000 encargaba realizar el primer edil a objeto de recabar y obtener, en distintas obras, la historia de Gallur en materia de: jota, banda de música, dance, fútbol y toros.

El rescate del documento cultural-taurino histórico, último de los ejemplares que quedaba para ser publicado, ha sido impulsado por el interés de Eva Cruz, ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gallur y miembro de la asociación de mujeres. Mediante su iniciativa, proponiendo el objetivo a Isabel Sauco, periodista taurina, se activó el proyecto necesario para actualizar la información desde la conclusión de su escritura hasta la actualidad. La junta de la asociación de mujeres, con su presidenta Tere Pardo al frente, acordó la publicación libro.

Conformando un equipo humano para obtener materiales se activó el proceso. El trabajo de actualización en redacción, fotos y coordinación ha sido desarrollado por Isabel Sauco; aportando información documental y obtención de fotografías, Eva Cruz; con la participación de Antonio Miguel Sierra en maquetación e implementación de archivo gráfico; y con la colaboración de Carmina Gascón aportando documental gráfico.

Con la finalidad de conseguir economía suficiente para la publicación del documento, Cruz procedió a solicitar y tramitar subvención a Diputación Provincial de Zaragoza, quien ha sufragado una parte del coste, asumiendo con recursos propios de la asociación la diferencia económica.

El libro realiza un recorrido taurino por la historia de Gallur. Nombres propios relevantes en la tauromaquia como la novillera Camen Zaldivar Carmela, el torero cómico Agustín Lavega El Gran Sabadeta, ganaderos como Manuel Relancio, el recortador Chus Zaldivar, los Roscaderos Gallur, las Damas del Cesto, Sacristán, aficionados prácticos de la localidad, entradas de reses bravas a caballo, trashumancia, o la entrada de reses bravas por el Puente del Río, son entre otros muchos los contenidos que los lectores podrán encontrar en un documento ágil de lectura y con un formato manejable.

Presentación del libro

La presentación del libro llenó por completo de público el salón de actos del Ayuntamiento de Gallur el miércoles 28 de enero. El acto estuvo presidido por Tere Pardo, presidenta de la asociación , contando con la presencia de Benjamín Bentura , hijo mayor del periodista y escritor; Eva Cruz, exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Gallur, socia e impulsora del libro; Antonio Miguel Sierra, maquetador e Isabel Sauco, coautora de la obra. Lourdes Blasco, vicepresidenta de la asociación presentó el acto.

Durante el desarrollo de la exposición del documento, las personas que han tomado parte activa en la publicación realizaron un breve recorrido del contenido, explicando el proceso de su elaboración, y su importancia cultural e histórica a objeto de que la memoria taurina del municipio quede plasmada en este ejemplar.

Tras la presentación, el Ayuntamiento de Gallur colaboró con la asociación de mujeres ofreciendo un vino español a los asistentes.