Un «recurso clave» para menores y sus familias en Alagón

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, visitó el miércoles 14 de enero la sede de itinerancia de atención temprana en Alagón, que empezó a funcionar a principios de diciembre, y al que se refirió como «un recurso clave para menores y sus familias en el medio rural».

El centro de Alagón, gestionado por la Fundación Atención Temprana, forma parte de la red de recursos coordinados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales que atiende a niños de 0 a 6 años que tienen algún tipo de discapacidad o presentan un trastorno del desarrollo que, tratado a tiempo, puede corregirse o paliarse. «Con estos centros en el territorio nos aseguramos de que cualquier menor de 6 años que necesite de apoyo pueda acceder a estos servicios y desarrollar al máximo sus capacidades», afirmó la consejera.

En este recurso se acompaña a 58 menores con necesidades de apoyo mediante equipos especializados en Psicología, Fisioterapia, Logopedia y Audición y Lenguaje. De esos 58 pequeños, 35 acceden a las sesiones a través del servicio de itinerancia, con el que los profesionales se desplazan a Figueruelas, Grisén, Luceni, Pedrola, Pinseque, Remolinos y Urrea de Jalón para que no lo hagan las familias, con lo que se refuerza la intervención temprana en toda la zona.

Después de recorrer las instalaciones junto a los profesionales que trabajan en esta sede, con su directora, Elena Lorés, y la gerente de Fundación Atención Temprana, Pilar Castillón, la consejera puedo conversar con varias familias usuarias del servicio de atención temprana procedentes de distintas localidades del entorno. También estuvieron presentes en la visita el alcalde de Alagón, Jesús Gustrán; el teniente de alcalde, Javier Bernal; y la concejala de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, Olaya Rivas.