Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motín centro menores JuslibolPresentación fichajes Real ZaragozaPolémica VoxDesahucio ZaragozaCasademont ZaragozaAcoso Vito Quiles Zaragoza
instagramlinkedin

MEJORAS URBANAS

Remolinos renueva el Parque del Retén

El consistorio ha incorporado nuevo mobiliario y, por otro lado, está rehabilitando seis viviendas en la Casa de los Maestros.

El consistorio ha incorporado nuevo mobiliario y, por otro lado, está rehabilitando seis viviendas en la Casa de los Maestros. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Remolinos

El Parque del Retén de Remolinos ya luce su nuevo mobiliario poniendo fin a las obras de renovación y acondicionamiento del parque urbano. La obra ha sido subvencionada por la Diputación de Zaragoza en el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2024.

Por otro lado, han comenzado los trabajos de rehabilitación de seis viviendas para el alquiler en la antigua Casa de los Maestros, subvencionadas por el Gobierno de Aragón (Orden FOM/971/2024).

Noticias relacionadas

Y en los próximos días, darán comienzo las labores de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento y reposición de pavimentos, a ejecutar en la Ronda San Antonio, tramo entre el barranco y calle Teruel, a través del PLUS 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents