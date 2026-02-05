Remolinos renueva el Parque del Retén

El Parque del Retén de Remolinos ya luce su nuevo mobiliario poniendo fin a las obras de renovación y acondicionamiento del parque urbano. La obra ha sido subvencionada por la Diputación de Zaragoza en el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2024.

Por otro lado, han comenzado los trabajos de rehabilitación de seis viviendas para el alquiler en la antigua Casa de los Maestros, subvencionadas por el Gobierno de Aragón (Orden FOM/971/2024).

Y en los próximos días, darán comienzo las labores de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento y reposición de pavimentos, a ejecutar en la Ronda San Antonio, tramo entre el barranco y calle Teruel, a través del PLUS 2025.