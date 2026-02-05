Renovación de la calle Pignatelli en Torres de Berrellén

El Ayuntamiento de Torres de Berrellén ha llevado a cabo la obra de renovación de la red de distribución de agua en la calle Pignatelli y alrededores. Esta actuación, que era muy necesaria debido a la gran cantidad de incidencias que se producían en la zona, ha sido financiada mediante el PLUS de la DPZ y ha tenido un coste aproximado de 95.000 euros. Además de la renovación completa de la distribución se han mejorado algunos aliviaderos pluviales y se ha asfaltado por completo todo el tramo de las calles afectadas.

El consistorio ha asfaltado la calle Pignatelli y alrededores. / SERVICIO ESPECIAL