MEJORAS EN LA RED Y PAVIMENTO
Renovación de la calle Pignatelli en Torres de Berrellén
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Torres de Berrellén
El Ayuntamiento de Torres de Berrellén ha llevado a cabo la obra de renovación de la red de distribución de agua en la calle Pignatelli y alrededores. Esta actuación, que era muy necesaria debido a la gran cantidad de incidencias que se producían en la zona, ha sido financiada mediante el PLUS de la DPZ y ha tenido un coste aproximado de 95.000 euros. Además de la renovación completa de la distribución se han mejorado algunos aliviaderos pluviales y se ha asfaltado por completo todo el tramo de las calles afectadas.
