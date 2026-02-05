Últimos días para pedir las subvenciones Leader

El plazo para solicitar las nuevas ayudas Leader gestionadas por ADRAE finaliza el 28 de febrero de 2026. Esta convocatoria va destinada a proyectos de distinta índole, y podrá cubrir entre un 20 y un 35% de los importes presupuestados, en base imponible, hasta un máximo de 50.000 euros.

Destinatarios

Los destinatarios de estas subvenciones serán empresas, autónomos o emprendedores que desarrollen su actividad en la Ribera Alta del Ebro, y que quieran invertir en la creación o en la mejora de sus instalaciones con un mínimo de inversión de 6.000 euros.

Las empresas deben contar con menos de 20 trabajadores y no superar un volumen de negocio o balance general de 4 millones de euros en el último ejercicio cerrado.

Es importante recalcar que todas las solicitudes deben presentarse antes de realizar los correspondientes gastos, ya que en el caso contrario la ayuda no podrá ser percibida.

Para realizar la solicitud hay que contactar con ADRAE a través de su teléfono 976864894, por correo electrónico en info@adrae.es, o de manera presencial acudir a las oficinas de la asociación, ubicadas en la calle Mayor nº 9 de Gallur.