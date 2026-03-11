67.000 niños vulnerables se preparan para un futuro sin límites

La desigualdad social continúa condicionando el desarrollo de miles de niños y adolescentes en España, especialmente en entornos donde la falta de recursos económicos limita el acceso a oportunidades educativas y sociales. Frente a esta realidad, la intervención temprana y sostenida se convierte en una herramienta clave para romper el ciclo de la pobreza infantil. El programa de la Fundación La Caixa impulsa un modelo de atención integral que actúa simultáneamente sobre el menor y su entorno familiar.

Así, a través del refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, la iniciativa consigue rodear el niño o adolescente de la tranquilidad necesaria para su crecimineto y el desarrollo de las capacidades que lo sitúen en condiciones de aprender.

EL PROGRAMA CUBRE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La actuación se centra especialmente en aquellos factores que influyen directamente en el desarrollo infantil en contextos vulnerables, como la autoestima, la estabilidad emocional o la cobertura de necesidades básicas relacionadas con la alimentación, la salud o el acceso a material escolar. Todo ello se articula mediante una amplia red de entidades sociales que trabajan en coordinación con los servicios públicos para ofrecer respuestas adaptadas a cada realidad familiar.

«EL APRENDIZAJE NECESITA SEGURIDAD»

Silvia Álava, doctora en Psicología y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, explica que el aprendizaje necesita seguridad. El cerebro aprende cuando está dentro de su ventana de tolerancia, es decir, en un entorno predecible y seguro. «Cuando un menor vive en estrés constante, su cerebro entra en modo supervivencia. Se hiperactiva y se centra en detectar amenazas, no en aprender matemáticas o lengua». Y como los niños no saben verbalizar lo que les pasa, se expresan con aislamiento, somnolencia, cambios de apetito, flojo rendimiento académico y estallidos emocionales.

Y los datos son impactantes Podemos acabar construyendo esto: 84,7% consigue graduarse al finalizar la ESO, 2,6 puntos más que la media nacional. El abandono se reduce a un 3,5%.

"Desde el primer momento me sentí acompañada" Yurelbis , de 47 años, llegó a Zaragoza desde Venezuela sola con sus tres hijos. Fue entonces cuando conoció YMCA. «Desde el primer momento me sentí acompañada, escuchada y orientada». Gracias a los talleres familiares del programa, ha conseguido comunicarse mejor con sus hijos, sobre todo con el menor, Chidibere Mark de 12 años. «Participar junto a otras familias me permitió conocerle desde otra perspectiva». Además, destaca que ha conseguido «crecer, ganar autonomía y mirar el futuro con más tranquilidad».