Alcampo celebra 45 años de su llegada a España en su primer centro en Utebo

Hace 45 años, Alcampo llegaba a España, concretamente a la localidad zaragozana de Utebo. El hipermercado Alcampo de Utebo abrió sus puertas el 23 de febrero de 1981 como un modelo de negocio totalmente nuevo en Aragón. Un espacio nunca visto hasta ese momento en Zaragoza que ofrecía en un mismo recinto ocio, tiendas especializadas y productos de alimentación. Esta novedad llamó rápidamente la atención de la gente convirtiéndose en referencia.

Coca-Cola y cerveza para acompañar la comida. / ALCAMPO

Actualmente, Alcampo se ha extendido por todo el país con establecimientos en numerosos municipios de Aragón y del resto de España, consolidándose como una de las compañías más importantes en el sector. En cuanto al establecimiento de Utebo, el hipermercado ofrece hoy en día variedad de marcas de alimentación, electrodoésticos y tecnología, jardinería, higiene... destacando las campañas especiales de textil, hogar y bazar.

Degustación de chocolates en el Alcampo de Utebo. / ALCAMPO

Un centro en continua evolución

En todos estos años, el hipermercado ha ido creciendo poco a poco hasta consolidarse como un centro comercial con una gran variedad de opciones, desde una hamburguesería o espacios especializados en materiales de bricolaje hasta una gasolinera. Además, este crecimiento ha ido acompañado de un aumento de las plazas de aparcamiento creando grandes espacios en una misma zona, en la planta calle.

El Alcampo de Utebo se inauguró el 23 de febrero de 1981. / ALCAMPO

Celebración especial con los clientes

Para celebrar este aniversario, Alcampo quiso tener un detalle con aquellos que le han acompañado en esta aventura y le permiten seguir creciendo día a día, sus clientes.

El 21 de febrero, se repartieron unas deliciosas tapas de longaniza acompañadas de refrescos y bebidas, como Coca- Cola y cerveza Ambar, para festejarlo por todo lo alto. Además, también hubo varias degustaciones de productos que están a la venta en este supermercado como café, vino o chocolates. Sin duda una forma deliciosa de agradecer a sus clientes la confianza que depositan en Alcampo para realizar sus compras diarias.