DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
El Ayuntamiento de Alagón y Allabone impulsan el brazalete solidario
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alagón realizó un año más la acción simbólica del brazalete de la esperanza con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. El fin de semana del 7 y 8 de febrero, deportistas y equipos locales, durante sus competiciones y entrenamientos, portaron el brazalete verde en un gesto inequívoco que transmite fuerza y esperanza a todas las personas que conviven con el cáncer y a sus familiares.
La acción fue promovida por el Ayuntamiento de Alagón, en colaboración y con el impulso y la entrega encomiable de la Asociación de Vecinos Allabone, que forma parte de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), reforzando el compromiso de la localidad en la lucha contra el cáncer.
