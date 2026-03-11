Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

El Ayuntamiento de Alagón y Allabone impulsan el brazalete solidario

El alcalde con representantes de Allabone.

El alcalde con representantes de Allabone. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

Alagón realizó un año más la acción simbólica del brazalete de la esperanza con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. El fin de semana del 7 y 8 de febrero, deportistas y equipos locales, durante sus competiciones y entrenamientos, portaron el brazalete verde en un gesto inequívoco que transmite fuerza y esperanza a todas las personas que conviven con el cáncer y a sus familiares.

La acción fue promovida por el Ayuntamiento de Alagón, en colaboración y con el impulso y la entrega encomiable de la Asociación de Vecinos Allabone, que forma parte de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), reforzando el compromiso de la localidad en la lucha contra el cáncer.

