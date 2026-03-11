SERVICIO DE TRANSPORTES EN TORRES DE BERRELLÉN
El ayuntamiento exige soluciones al consorcio
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La alcaldesa de Torres de Berrellén, Mercedes Trébol, mantuvo una reunión con el Consorcio de Transportes de Zaragoza (CTAZ), a la que acudieron el gerente, Javier Jiménez, y el responsable de Transportes, Iñaki Rituerto. En el encuentro se trataron diversos aspectos referentes a la situación del transporte público de la localidad.
Por un lado, se preguntó por la previsión que tiene el Consorcio para la puesta en marcha del nuevo servicio, que estaba previsto inicialmente para diciembre de 2024 y todavía sigue pendiente, aunque el compromiso recibido fue que se va a poner en marcha durante este mes. Por otro lado, se manifestó la preocupación del consistorio con la reparación de una marquesina que lleva casi un año rota.
Finalmente, se trasladaron una serie de peticiones de mejora del servicio propuesto, que el Consorcio se ha comprometido a estudiar y valorar para mejorar, no solo la conexión con Zaragoza sino también con la cabecera de la comarca.
- El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- Así queda la clasificación tras la goleada del Almería a la Cultural: el Real Zaragoza se acerca a una vigésima plaza que no alcanza desde hace más de 5 meses
- La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
- La Guardia Civil detiene a tres personas por un intento de secuestro en Ejea de los Caballeros