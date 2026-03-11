El ayuntamiento exige soluciones al consorcio

La alcaldesa de Torres de Berrellén, Mercedes Trébol, mantuvo una reunión con el Consorcio de Transportes de Zaragoza (CTAZ), a la que acudieron el gerente, Javier Jiménez, y el responsable de Transportes, Iñaki Rituerto. En el encuentro se trataron diversos aspectos referentes a la situación del transporte público de la localidad.

Por un lado, se preguntó por la previsión que tiene el Consorcio para la puesta en marcha del nuevo servicio, que estaba previsto inicialmente para diciembre de 2024 y todavía sigue pendiente, aunque el compromiso recibido fue que se va a poner en marcha durante este mes. Por otro lado, se manifestó la preocupación del consistorio con la reparación de una marquesina que lleva casi un año rota.

Finalmente, se trasladaron una serie de peticiones de mejora del servicio propuesto, que el Consorcio se ha comprometido a estudiar y valorar para mejorar, no solo la conexión con Zaragoza sino también con la cabecera de la comarca.