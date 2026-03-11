SANTA ÁGUEDA EN LA RIBERA ALTA DEL EBRO
Una dulce celebración con protagonismo femenino
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Las mujeres de la Ribera Alta del Ebro celebraron un año más la festividad de Santa Águeda con diferentes actos en los municipios.
En Alagón, primero hubo una misa con bendición de los tradicionales dulces, y después degustación de las «reliquias de la santa» en la Sala Alaún con actuación de Alicia Lahuerta y sorteo de regalos.
En Boquiñeni, la Asociación de Mujeres Majas de Goya homenajeó a las socias que han cumplido los 70 años. La junta preparó una tarde amena con chocolate y pastas para las más de 90 socias que asistieron, y las empresas locales colaboraron donando productos que fueron sorteados entre las asistentes.
En Cabañas de Ebro, la Asociación de Mujeres Casta Álvarez ofreció los tradicionales dulces «reliquias» de Santa Agueda junto con chocolate, pastas, y unos buenos canapés salados de entrante. También hubo sorteo de regalos para acabar una excelente y alegre tarde.
En Gallur, la Asociación de Mujeres María Domínguez realizó un homenaje a las socias que cumplen 70 años.
En La Joyosa, la Asociación de Amas de Casa La Unión celebró una cena en el pabellón seguida de una gran fiesta Remember 80s.
En Luceni, la Asociación de Mujeres El Juncar organizó un chocolate que se repartió entre los asistentes en el Bar de la Tercera Edad con la participación de 40 socias aproximadamente.
En Pedrola, la jornada empezó con la misa en honor a Santa Águeda, seguida por la comida organizada por Amupe en el Castillo Bonavía, para terminar en el Pabellón 81 con degustación de «reliquias de la santa» y café, sesión de baile, homenaje a las socias más mayores, sorteo de regalos y bingo.
En Pinseque, la Asociación de Mujeres Puente Jubo eligió alcaldesa y concejalas, homenajeó a la socia más mayor, y jugó al pucherete. Además, celebró una comida con actuación y sorteo de regalos.
En Pradilla de Ebro, la Asociación de Mujeres Bellavista también celebró una comida seguida de sorteo de regalos y la actuación de la orquesta.
En Remolinos, la Asociación de Mujeres Sal y Pimienta tuvieron doble celebración de Santa Águeda. El día 5, hubo misa con procesión y café en el pabellón con sorteo de regalos aportados por los comercios y empresas locales. Y el día 14, celebraron una cena de hermandad en Restaurante La Gasolinera y baile de carnaval en el pabellón.
En Sobradiel, el ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Virgen del Rosario se unieron un año más para celebrar una jornada de convivencia y alegría, pero también de respeto y cariño, sin olvidar a quienes ya no están con nosotros con una ofrenda floral en el cementerio municipal en recuerdo de las socias fallecidas.
En Torres de Berrellén, el Ayuntamiento cumplió con la costumbre de donar los tradicionales bizcochos que, tras ser bendecidos durante la misa, fueron repartidos entre todas las asistentes. Posteriormente, la Casa de la Mujer organizó una celebración abierta tanto a socias como a no socias. La jornada contó con sorteos de regalos, chocolate y una cena compartida, todo ello en un ambiente distendido y de festividad.
