Una dulce celebración con protagonismo femenino

Las mujeres de la Ribera Alta del Ebro celebraron un año más la festividad de Santa Águeda con diferentes actos en los municipios.

En Alagón, primero hubo una misa con bendición de los tradicionales dulces, y después degustación de las «reliquias de la santa» en la Sala Alaún con actuación de Alicia Lahuerta y sorteo de regalos.

Merienda en Bárboles. / SERVICIO ESPECIAL

En Boquiñeni, la Asociación de Mujeres Majas de Goya homenajeó a las socias que han cumplido los 70 años. La junta preparó una tarde amena con chocolate y pastas para las más de 90 socias que asistieron, y las empresas locales colaboraron donando productos que fueron sorteados entre las asistentes.

Boquiñeni homenajeó a las socias que han cumplido 70 años. / SERVICIO ESPECIAL

En Cabañas de Ebro, la Asociación de Mujeres Casta Álvarez ofreció los tradicionales dulces «reliquias» de Santa Agueda junto con chocolate, pastas, y unos buenos canapés salados de entrante. También hubo sorteo de regalos para acabar una excelente y alegre tarde.

Cabañas de Ebro. / SERVICIO ESPECIAL

En Gallur, la Asociación de Mujeres María Domínguez realizó un homenaje a las socias que cumplen 70 años.

Homenaje a las socias en Gallur. / SERVICIO ESPECIAL

En La Joyosa, la Asociación de Amas de Casa La Unión celebró una cena en el pabellón seguida de una gran fiesta Remember 80s.

La Joyosa Marlofa. / SERVICIO ESPECIAL

En Luceni, la Asociación de Mujeres El Juncar organizó un chocolate que se repartió entre los asistentes en el Bar de la Tercera Edad con la participación de 40 socias aproximadamente.

En Pedrola, la jornada empezó con la misa en honor a Santa Águeda, seguida por la comida organizada por Amupe en el Castillo Bonavía, para terminar en el Pabellón 81 con degustación de «reliquias de la santa» y café, sesión de baile, homenaje a las socias más mayores, sorteo de regalos y bingo.

En Pedrola, el café se acompañó de las tradicionales reliquias . / SERVICIO ESPECIAL

En Pinseque, la Asociación de Mujeres Puente Jubo eligió alcaldesa y concejalas, homenajeó a la socia más mayor, y jugó al pucherete. Además, celebró una comida con actuación y sorteo de regalos.

En Pinseque las mujeres disfrutaron de una animada actuación. / SERVICIO ESPECIAL

En Pradilla de Ebro, la Asociación de Mujeres Bellavista también celebró una comida seguida de sorteo de regalos y la actuación de la orquesta.

En Pradilla de Ebro organizaron una gran fiesta. / SERVICIO ESPECIAL

En Remolinos, la Asociación de Mujeres Sal y Pimienta tuvieron doble celebración de Santa Águeda. El día 5, hubo misa con procesión y café en el pabellón con sorteo de regalos aportados por los comercios y empresas locales. Y el día 14, celebraron una cena de hermandad en Restaurante La Gasolinera y baile de carnaval en el pabellón.

Las vecinas de Remolinos se reunieron para tomar café en el pabellón. / SERVICIO ESPECIAL

En Sobradiel, el ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Virgen del Rosario se unieron un año más para celebrar una jornada de convivencia y alegría, pero también de respeto y cariño, sin olvidar a quienes ya no están con nosotros con una ofrenda floral en el cementerio municipal en recuerdo de las socias fallecidas.

Jornada llena de convivencia y alegría en Sobradiel. / SERVICIO ESPECIAL

En Torres de Berrellén, el Ayuntamiento cumplió con la costumbre de donar los tradicionales bizcochos que, tras ser bendecidos durante la misa, fueron repartidos entre todas las asistentes. Posteriormente, la Casa de la Mujer organizó una celebración abierta tanto a socias como a no socias. La jornada contó con sorteos de regalos, chocolate y una cena compartida, todo ello en un ambiente distendido y de festividad.