La esencia de las mujeres de la Ribera Alta del Ebro, en un logo

El Centro Comarcal de Servicios Sociales, dentro del grupo de trabajo de Mujer, ha presentado un nuevo logotipo del área que englobe la esencia de la mujer que habita en este territorio y el sentimiento de hacer comarca juntas. Además, con este nuevo logotipo, se quiere dotar de identidad propia el Encuentro Comarcal de Mujeres que cada dos años tiene lugar en un municipio de nuestra comarca, y al que acuden mujeres pertenecientes a las diferentes asociaciones que hay en la Comarca Ribera Alta del Ebro.

Nuevo logo para el encuentro comarcal. / SERVICO ESPECIAL

Con el logo se pretende transmitir la idea de mujer, unión y tejido. La palabra mujer se dibuja con una tipografía artesanal. Cada letra parece tejerse suavemente, como si cada trazo abrazara al siguiente, evocando la calidez de una comunidad que se sostiene mutuamente. De esta escritura fluida emerge el símbolo: la letra “M” se transforma, abriéndose en tres figuras femeninas que se enlazan de las manos. Ellas representan la fuerza compartida, el apoyo entre iguales y la energía colectiva que impulsa a cada mujer cuando camina junto a otras.

El Centro Comarcal de Servicios Sociales quiere que el nuevo logotipo se vaya conociendo e identificando con actividades de Igualdad y Mujer, dentro de la Comarca Ribera Alta del Ebro. Con él se presentarán todas aquellas actividades y servicios que se desarrollen en los diferentes municipios de la comarca, y que tengan como destinatarios a la población de mujer. Y, sobre todo, con este logotipo se presentará el Encuentro Comarcal de Mujeres.