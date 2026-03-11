Expo-Pinseque, referente de ocio y comercial
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La feria Expo-Pinseque y Ribera Alta del Ebro celebró su 14ª edición los días 6, 7 y 8 de marzo, en los que volvió a corroborar que se trata de una cita consolidada que volvió a transformar la localidad en el epicentro económico y social de la zona durante todo el fin de semana.
En el recinto de 2.800 metros cuadrados, ubicado en el pabellón Ángel Calvo de la localidad, se dieron cita 60 expositores y marcas, mayoritariamente aragonesas, que presentaron una oferta comercial y de servicios amplia y variada.
Entre los sectores, volvió a destacar el de alimentación, con productos gourmet como quesos, jamones, embutidos y conservas, además de propuestas en hogar, decoración, tecnología, moda, artesanía, rehabilitación de vivienda, ahorro e inversión, y ocio.
Además de la zona comercial, Expo-Pinseque también contó con un ambicioso programa de actividades que incluyó tecnología y ocio con competiciones en el Virtual Arena Game y galería de tiro con arco.
Pero también hubo espacio para la cultura y la tradición con la apertura del Museo de la Semana Santa y exhibiciones de bailes latinos. Además, la solidaridad volvió a estar presente con la tradicional recogida solidaria de alimentos de la asociación Segontia y Cruz Roja.
Asimismo, los más pequeños disfrutaron a lo grande en las atracciones de feria y con las actividades propuestas por la ludoteca durante todo el fin de semana en el recinto.
La feria fue inaugurada el viernes por la tarde por el alcalde de Pinseque, José Ignacio Andrés, el presidente de la Comarca Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y el diputado autonómico Jesús Morales. Todos ellos coincidieron en señalar que en la vitalidad que mantiene Expo-Pinseque que no solo dinamiza el tejido empresarial y fomenta el consumo, sino que refuerza el sentimiento de pertenencia en una localidad en pleno crecimiento.
