Una forma de encontrar empleo vpara los que más lo necesitan y los que más difícil lo tienen

El acceso al mercado laboral sigue siendo desigual, y para demasiadas personas con dificultades se presenta como una misión casi imposible. La edad, la necesidad de conciliar, la falta de formación, la discapacidad o problemas de salud mental continúan siendo barreras significativas para miles de «buscadores de empleo» que no logran encontrar un trabajo estable y de calidad.

Para ayudar a superar esta barrera, el programa de inclusión laboral ‘incorpora’, promovido por la Fundación ‘la Caixa’, se ha consolidado como una herramienta eficaz de integración social y laboral. Durante 2025, nada menos que 39.307 personas en situación de vulnerabilidad encontraron empleo gracias a la colaboración de 15.227 empresas comprometidas con un modelo más inclusivo.

Para superar estas barreras hace falta trabajo en equipo. Se trata de dar orientación y formación adaptada a cada persona, ayudarla a ganar confianza y motivación, y enseñarle las competencias que necesita para afrontar los retos del trabajo. También es importante que estas acciones estén en sintonía con lo que piden las empresas, sobre todo en sectores con muchos empleos, como los servicios, pues solo así se abren las puertas de un empleo útil y duradero.

Y a todo esto es necesario añadir que la familia, las instituciones y las empresas deben colaborar para crear un entorno que apoye su integración. Sobre todo cuando se afronta el reto de promocionar el empleo femenino para reducir la brecha de género que todavía es una realidad. Porque los 3 puntos que separan la tasa de paro de hombres y mujeres es una desigualdad estructural del mercado que se debe corregir, como han hecho en el programa ‘Incorpora’ que ha logrado que el 53,27 % de las incorporaciones sean de mujeres.

INTEGRAR A MUJERES VULNERABLES TAMBIÉN ES MOTOR ECONÓMICO

El psicólogo laboral Iván Garrido explica que «programas como este no solo crean oportunidades, sino que transforman vidas, fortaleciendo la estabilidad y la confianza de quienes más lo necesitan». La integración laboral de colectivos vulnerables es posible, si se ponen los medios, y se convierte en un motor de transformación social y económica.

Iván, psicólogo laboralista Encontrar un trabajo y consolidarlo «’Incorpora’ es un modelo a seguir, pues genera un doble impacto: reduce desigualdades y fortalece la cohesión social, al tiempo que aportan talento diverso y motivado al mercado laboral». Sin embargo, «el éxito no depende solo de la contratación, sino de crear un ecosistema donde las personas reciban acompañamiento, formación y orientación para que los trabajadores accedan a un empleo y lo consoliden».

Una misión posible Cuenta con: más de 400 entidades sociales y más de 1.000 técnicos de orientación profesional. Y consigue: encontrar 15.227 empresas con mucho corazón, descubrir el talento de personas con dificultades y facilitar 39.307 contrataciones de trabajadores en situación de vulnerabilidad.

"Llevaba seis años trabajando sin asegurar" Natalia llevaba cerca de seis años trabajando como limpiadora doméstica y «sin asegurar». Ese problema, sumado a su edad – más de 50 años - le preocupaba «bastante» por su dificultad para obtener ingresos estables. Por ello, agradece «muchísimo» el apoyo y el asesoramiento de los profesionales de Adunare y el programa Incorpora. Con ellos, Natalia pudo componer su currículum de forma fácil y, además, le recomendaron un curso de charcutería con el que ha encontrado trabajo en una cadena de supermercados. Para ella lo más importante de Incorpora es que «cree en todas las personas, sin importar su procedencia o edad».