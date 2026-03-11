Gallur vive sus fiestas con tradición y gran ambiente

Las fiestas de la Cátedra de San Pedro de Gallur se desarrollaron con una buena asistencia de público, sobre todo en los festejos populares taurinos. La calle Baja fue el escenario en el que en tres días consecutivos se soltaban vacas de la ganadería Virgen de Sancho Abarca de Tauste, de la ganadería Vela de Mallén y de Murillo Conde de Tauste.

La asociación de mujeres ofreció un vermut. / ISABEL SAUCO

En cuanto a actividades infantiles, la tarde del jueves 19 de febrero, los niños disfrutaban del espectáculo infantil Un cuento lleno de cuentos de Lü de Lürdes, el viernes 20 febrero en el pabellón municipal hubo juegos para niños y mayores con simuladores de coches F1, juegos de habilidad, hinchables y tragachicos, y el sábado 21 febrero los peques disfrutaron de nuevo en los jardines de acceso al pabellón de hinchables y tragachicos.

Suelta de vacas por las calles de Gallur. / ISABEL SAUCO

Además, el viernes 21 de febrero tenía lugar una exhibición folclórica a cargo de la Escuela Municipal de Jota, acompañados de la Rondalla Municipal de Pulso y Púa de Gallur Familia Navascués. Y por la noche, los Quintos 26 procedían a realizar el pregón de fiestas, seguido de cena popular en la Plaza de España, y recorrido por las calles con la Piponeta.

El sábado 21 de febrero, la comparsa de los gigantes de Gallur realizaba un recorrido por las calles con parada y baile en el pabellón municipal. A mediodía, tenía lugar el acto de la imposición del pañuelo por las autoridades de la localidad a un total de 28 galluranos y galluranas nacidos en 2025, y luego se celebró la comida popular con café concierto en la sobremesa de los alumnos de la escuela de canto moderno de Gallur. Por la noche, tras el encendido de la hoguera de la víspera, la Banda Municipal de Música animó el ambiente mientras las Majas de Fiestas repartían moscatel y pastas.

El domingo 22 de febrero, festividad de la Cátedra de San Pedro, se celebró la eucaristía solemne presidida por el vicario episcopal y cantada por la Coral Santa Cecilia. Luego, actuó la Escuela de Dance Infantil en la Plaza de España, y la Asociación de Mujeres María Domínguez ofreció un vermut. Tras la suelta de vacas, las fiestas concluyeron con el pasacalles con la charanga y la traca final.

Agresión a dos vecinos

En la madrugada del sábado, en plena Plaza de España, hubo que lamentar una agresión a dos vecinos de la localidad. Uno de ellos, debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado hasta un hospital zaragozano. El Ayuntamiento de Gallur, el día 23 de febrero, emitía el siguiente comunicado: «Queremos manifestar nuestra más firme y rotunda condena ante los hechos sucedidos en la madrugada del pasado sábado, y en las que fueron agredidas dos personas. Estos hechos, que atentan contra la convivencia, la seguridad y los valores de respeto que siempre han caracterizado a nuestro municipio, nos producen una profunda indignación y repulsa. En Gallur no hay cabida para la violencia.

Trasladamos todo nuestro apoyo y cercanía a las familias de las personas agredidas, poniéndonos a su disposición, y les deseamos una pronta recuperación.

Desde el Ayuntamiento de Gallur se ha procedido a solicitar la celebración de una Junta Local de Seguridad , en coordinación con Delegación del Gobierno en Aragón, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de garantizar la seguridad de nuestro municipio y sus vecinos.

Reiteramos nuestro compromiso firme con la convivencia, el respeto y la defensa de una sociedad libre de violencia».