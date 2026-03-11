Grisén da el pistoletazo de salida al circuito comarcal

El Circuito de Carreras Ribera Alta del Ebro 2026 comenzó finalmente el domingo 8 de marzo en Grisén tras aplazarse el 22 de febrero la carrera de Pradilla de Ebro. Entre circuito y pequecircuito hay más de 700 personas inscritas.

Se celebraron también las pruebas escolares en las diferentes categorías. / SERVICIO ESPECIAL

La VII Carrera de Grisén se disputó finalmente por un recorrido de 8,2 kilómetros tras una modificación por las inclemencias meteorológicas. La prueba popular, con salida y llegada en las pistas municipales, contó con unos 200 participantes. En categoría masculina, el ganador fue Iván Manceñido con un tiempo de 26 minutos y 48 segundos, seguido de José Antonio Muro y Mariano Val. En categoría femenina, la primera clasificada fue Teresa Salvador con un tiempo de 35 minutos y 54 segundos, seguida de Zara Bueno y Lucía Blanco.

Tras la carrera popular, se celebraron las pruebas escolares de las categorías sub16, sub14, sub12, sub10, iniciación y aguilucho, tanto masculinas como femeninas.

La segunda prueba del Circuito de Carreras Ribera Alta del Ebro 2026 es la XIII Carrera Virgen de la Ola de Pinseque Memorial Jorge Prieto Estella el domingo 22 de marzo, mientras que el 23 de abril se celebra la XXII Carrera de Sobradiel Memorial Emilio Aragüés Bordetas.