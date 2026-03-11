Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

27 DE MARZO

El IES Conde de Aranda de Alagón recupera su milla escolar

El IES Conde de Aranda recupera su milla escolar

El IES Conde de Aranda recupera su milla escolar / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Departamento de Educación Física del IES Conde de Aranda, en colaboración con el Ayuntamiento de Alagón, ha retomado la organización de la tradicional Milla Escolar, con motivo del 50 aniversario del instituto.

Esta prueba, que recorrerá las calles de la localidad, se celebrará el viernes 27 de marzo a partir de las 11.00 horas, con salida y meta en el IES.

La carrera cuenta con dos categorías: competitiva para alumnado de 1ºa 3º ESO (masculina y femenina), y de 4º ESO a 2º Bachillerato (masculina y femenina), y participativa para alumnado, profesorado, familias y antiguos miembros de la comunidad educativa.

Este año, los premios consistirán en un trofeo para el primer, segundo y tercer clasificado en las carreras competitivas, en categoría masculina y femenina; mientras que del cuarto al décimo clasificado obtendrán una medalla.

+ INFO

Quienes no formen parte de la comunidad educativa en la actualidad y quieran participar, deberán inscribirse a través del siguiente enlace.

